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BDDK-Gelirini beyan edemeyenlere kredi kartı limiti artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami kredi kartı limitini 1,300 liradan 2,000 liraya yükseltti.

BDDK-Gelirini beyan edemeyenlere kredi kartı limiti artırıldı
10.07.2020 08:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 08:44

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami kredi kartı limitini 1,300 liradan 2,000 liraya yükseltti.

BDDK'nın aynı kararında ayrıca, Covid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırma önlemleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması da 2020 yılsonuna kadar uygulanmayabilecek.

BDDK açıklamasında şöyle denildi: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılıKararı ile;5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ve 06.09.2016 tarihli ve 7004 sayılı Kurul Kararı ile 1.300 Türk Lirası olarak belirlenen sınırın Kanunun 47 nci maddesi uyarınca 2.000 Türk Lirası olarak artırılmasına,COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar ve alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşları koruyucu bir düzenleme olduğu dikkate alınarak, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin "Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur." hükmünü amir altıncı fıkrasının, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasına ilişkin hükümlerinin, 31.12.2020 tarihine kadar kart çıkaran kuruluşlarca uygulanmayabileceğine karar verilmiştir."

 


Kaynak: DHA

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