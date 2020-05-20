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BDDK: Euroclear ve Clearstream TL işlem sınırlamalarından muaf

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruyu (BDDK) TL cinsi varlıkların takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için, Euroclear ve Clearstream'i yurtdışı ile TL işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı aldığını açıkladı,BDDK'nın 5 Mayıs tarihli kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak...

BDDK: Euroclear ve Clearstream TL işlem sınırlamalarından muaf
20.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:48

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruyu (BDDK) TL cinsi varlıkların takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için, Euroclear ve Clearstream'i yurtdışı ile TL işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı aldığını açıkladı,

BDDK'nın 5 Mayıs tarihli kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere, bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının "yüzde 0.5'i ile sınırlandırılmasına karar verildiği" anımsatılan BDDK açıklamasında, şöyle denildi:

"Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile; sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca(Kurum) belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür."Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı Kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri

kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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