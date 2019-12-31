BDDK, Deren Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

31.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:28

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Deren Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, Denge Varlık Yönetim AŞ'ye devri sebebiyle iptal edildi.

BDDK'nın, Deren Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Deren Varlık Yönetim'in tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Denge Varlık Yönetim AŞ'ye devir olması sebebiyle şirketin faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA