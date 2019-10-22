BDDK'den yönetmelik taslağı

22.10.2019 12:18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

BDDK'nın, bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Taslak ile bankaların hesaplamalar sonucu elde ettiği pozitif genel karşılık tutarını, alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının binde altısını aşan kısmını katkı sermaye hesabına dahil edemeyeceğine ilişkin yönetmelikte Ocak 2020'ye kadar geçerli kılınan hükmün, Ocak 2022'ye kadar uzatılması hedefleniyor.

Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelik, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Kaynak: AA