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BDDK'den kaynak verimliliğini destekleyici adım

BDDK'den kaynak verimliliğini destekleyici adım
06.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:32

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yaptı.

BDDK'den yapılan yazılı açıklamada, ekonomik aktivitenin küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle

yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL

kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman

ihtiyacının giderilmesinde kullanılmasının önem kazandığı vurgulandı.

Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar

ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş

niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL

kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile

sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,

mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu

mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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