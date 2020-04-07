BDDK'den Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
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Fatih Portakal, Güncel

BDDK'den Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sunucu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

07.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:28
BDDK'den Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sunucu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, sunucu Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74. maddesinin, "Basın yayın ve benzeri araçlarla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içerdiği hatırlatıldı.

Bu hükme aykırılığın yaptırımının ise aynı Kanun'un 158. maddesinde düzenlendiği ve bu maddeye aykırı davrananların "bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası" ile cezalandırılmasının öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, bu kapsamda Portakal hakkında Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını zedeleyebilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer paylaşımlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir." ifadesine yer verildi.

Başvuru dilekçesinden

BDDK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda da temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıkları tutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörün ihtiyaç duyduğu fon transferini gerçekleştirmek olan bankaların, ülke ekonomisini etkileme imkanına sahip son derece önemli mali kuruluşlar oldukları vurgulandı.

Dolayısıyla bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınların, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabileceği ifade edilen başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda içinden geçtiğimiz dönemin hassasiyeti de dikkate alındığında, panik havası yaratmaya ve tasarruf sahiplerinin bankalardaki birikimlerinin güvende olmadığı izlenimi yaratmaya matuf ifadeler kullanan söz konusu kişinin eylemlerinin Kanun'un 74 ve 158. maddeleri anlamında suç teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararı ile itibarın zedelenmesi suçuna ilişkin olarak Fatih Portakal isimli kişi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına ve Twitter paylaşımına erişimin engellenmesine karar verilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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