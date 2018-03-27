BDDK'dan Yönetmelik Değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişikliğe giderek, bankaların denetime hazır bulundurmasını zorunlu kıldığı kredi tutarını 500 bin liradan 1 milyon liraya yükseltti.

BDDK'nın "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamda, yönetmeliğin donuk alacaklara ilişkin bölümüne "Bir borçludan olan 100 lira ve altındaki her bir alacak tutarının donuk olarak sınıflandırılması bankaların ihtiyarındadır" maddesi eklendi.

Yönetmeliğin, belgelendirme ve sistem bölümünde yer alan "Bankalar, tutarı 500 bin lirayı aşan krediler ile her halde tutar olarak en büyük ilk iki yüz krediye ilişkin yapacakları değerlendirme sonuçlarını gerekçeleriyle beraber belgelendirmek ve denetime hazır bulundurmak zorundadır." maddesindeki "500 bin" ibaresi, "1 milyon" şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.