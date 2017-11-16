BDDK'dan Yönetmelik Değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların bi·rleşme, devi·r, bölünme ve hi·sse deği·şi·mi·ne ilişkin yönetmeliğinde değişikliğe gitti.



BDDK'nın, "Bankaların bi·rleşme, devi·r, bölünme ve hi·sse deği·şi·mi· hakkında yönetmeli·kte deği·şi·kli·k yapılmasına dai·r yönetmeli·k"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yapılan değişiklik kapsamında yeni yönetmeliğe, şu madde eklendi:



"Bölünmeye ilişkin hükümler, bir bankanın mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine (dağılmasına) neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmesine uygulanmaz. Ancak bu şekilde gerçekleşen kısmi bölünme işleminde bankanın ödenmiş sermaye miktarı asgari sermayeden az ise aradaki farkın üç ay içerisinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin taahhütte bulunulması şarttır."



Ayrıca, yönetmelikte yer alan "bölünme" kavramının tanımı da değiştirilerek, yeni tanıma "banka ortaklarının bu suretle, devralan bu şirketlerdeki payları ve hakları iktisap etmesi (edinmesi) şeklindeki kısmi bölünmeyi" ifadesi eklendi.



Bu kapsamda, bölünmenin karşılığı ilgili maddede, "Bir bankanın tüzel kişiliği sona ermek kaydıyla tüm malvarlığının bölümlere ayrılmak suretiyle birden fazla banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi şeklindeki tam bölünmeyi veya bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi ve banka ortaklarının bu suretle, devralan bu şirketlerdeki payları ve hakları iktisap etmesi şeklindeki kısmi bölünmeyi ifade eder." şeklinde yer aldı.



Yeni yönetmelik kapsamında, bölünme sözleşmeleri ile bölünme sözleşmeleri sonrası işlemlere ilişkin bazı maddelerde yer alan "bölünen bankaya ve banka ortaklarına verilecek hisseler" ifadesinden "bankaya" kelimesi çıkarıldı.



Böylece değişen maddeler, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:



"Bölünme sözleşmelerinde, devralan banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlerin sermayesinin, bölünen banka ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde artırılacağına ilişkin kaydın ve kısmi bölünmede bankanın ödenmiş sermaye miktarının asgari sermayeden az olması halinde, aradaki farkın üç ay içerisinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin kaydın yer alması şarttır. Bölünme sözleşmelerinde, bölünen bankanın ortaklarına verilecek hisse miktarı, türü, nominal değeri, ortaklık paylarının değişim oranı, imtiyazlı pay söz konusu ise miktarına ilişkin kayıtların yer alması şarttır. Bölünmede, devralan bankanın sermayesi, bölünen bankanın ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde artırılır."