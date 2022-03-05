BDDK'dan Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü maddesi ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.