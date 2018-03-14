BDDK'dan Tebliğ Değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar tebliğinde değişikliğe gitti.

BDDK'nın "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliği"nde değişiklik içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişiklik kapsamında, tebliğin sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bölümüne yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) ve geçiş süreci uygulamasını tercih eden bankalar, açıkladıkları öz kaynak ve konsolide öz kaynak tablolarında bulunan çekirdek sermaye toplamı, ana sermaye toplamı, toplam öz kaynak ve sermaye yeterliliği oranlarına ilişkin kalemlerinde, geçiş süreci hükümleri uygulanmış tutar veya oranlara yer verecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle de TFRS 9 uygulayan bankaların "öz kaynak unsurları", "toplam risk ağırlıklı tutarlar", "sermaye yeterliliği oranları" ve "kaldıraç oranı" ana başlıkları altında yer alan hususları açıklaması zorunlu kılındı.

Yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenen tebliğ ile bankalar, bu yıla ilişkin açıklayacakları finansal tablolarında belirtilen hususlara yer verecek.