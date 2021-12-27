BDDK'dan suç duyurusu

BDDK, itibar zedeleyici asılsız haber yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusu bulunan isimlerin arasında ekonomist ve gazetecilerin olduğu öğrenildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında şikayette bulunulan isimler arasında ekonomist ve gazetecilerin olduğu bildirildi. Kurumun resmi açıklama yapması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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