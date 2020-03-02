BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere "derecelendirme" zorunluluğu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.
02.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:35
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.
Kaynak: Dunya.com