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BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere "derecelendirme" zorunluluğu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.

02.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:35
BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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