BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere "derecelendirme" zorunluluğu

02.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:35

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.