BDDK'dan müşteri mağduriyetine karşı tavsiye kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.
21.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:11
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.
BDDK'NIN ALDIĞI GÜÇLÜ TAVSİYE KARARLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI:
Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.
(İHA)
Kaynak: İHA