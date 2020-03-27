BDDK'dan "kredi erteleme" kararı BDDK kararına göre, taşıt ve tüketici kredilerinde ödemelerin ertelenmesi taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak, gecikmeye giren krediler izlemeye alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek.

BDDK kararına göre, taşıt ve tüketici kredilerinde ödemelerin ertelenmesi taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak, gecikmeye giren krediler izlemeye alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Kaynak: Dunya.com