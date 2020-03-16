BDDK'dan 'koronavirüs' açıklaması: Bankaların eylem planı gözden geçiriliyor Koronavirüsün bankacılık sistemindeki işleyişe yönelik açıklama yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının Kurum tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirildiğini bildirdi.

Koronavirüsün bankacılık sistemindeki işleyişe yönelik açıklama yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının Kurum tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirildiğini bildirdi. Kaynak: Dunya.com