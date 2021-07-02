BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması

BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

BDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildiği anımsatıldı.

Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.

İntibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketi şöyle:

1Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞİntibak
2Fuzul Gayrimenkul Yatırımİntibak
3Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞİntibak
4İmece Yatırım ve Organizasyon AŞİntibak
5Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞBirleşme Yoluyla İntibak
Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. AŞ
6Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve TicaretBirleşme Yoluyla İntibak
Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ

İradi tasfiyeye yönlendirilen 8 tasarruf finansman şirketi de şöyle:

1Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞİradi tasfiye
2Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞİradi tasfiye
3Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞİradi tasfiye
4Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞİradi tasfiye
5Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞİradi tasfiye
6Umutevim Yatırım Organizasyon AŞİradi tasfiye
7Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞİradi tasfiye
8Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞİradi tasfiye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Ticaret Bakanı Muş: 'İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Muş: "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Muş: 'Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.'
Ticaret Bakanı Muş: "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi."
Bakan Dönmez: '(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek'
Bakan Dönmez: "(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Lütfü Türkkan Vladimir Putin
Magazin Ajda Pekkan Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:38:50. #1.15#

title