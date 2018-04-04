BDDK'dan Hsbc Bank'a İzin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından HSBC Bank AŞ'nin Hazine Müsteşarlığı'nca yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile iş birliği yapmasına izin verildi.

BDDK'nın HSBC Bank AŞ'ye ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Kararda, HSBC Bank AŞ'ye, Hazine Müsteşarlığı'nca yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile müşteri yönlendirme de dahil olmak üzere iş birliği yapması hususunda izin verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.