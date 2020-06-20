BDDK'dan Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni iptali
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.
20.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:17
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.
BDDK'nın Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye devir olması sebebiyle Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında şirketin faaliyet izninin iptal edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: AA