BDDK'dan Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni iptali Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

BDDK'nın Hayat Varlık Yönetim AŞ'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye devir olması sebebiyle Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında şirketin faaliyet izninin iptal edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA