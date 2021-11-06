BDDK'dan Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Vodafone Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Vodafone Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 5 Mart 2021'de verilmişti.

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