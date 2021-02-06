BDDK'dan "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin
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BDDK'dan "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin

06.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:36
BDDK'dan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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