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Ekonomi

BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları...

12.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:42
BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı.

BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, konsolidasyona tabi

yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla

gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz

diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı,

forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları

yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya dahil edilen işlemlerin

hesaplamasında 90 ila 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin

ise yüzde 50 oranında dikkate alınmasına, söz konusu oranın günlük olarak solo ve

konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilmesine, mevcut aşımlar

giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen

işlemlerin yenilenmemesi yönünde kararın 9 Şubat 2020'de aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin

artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın

korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak

bakımından yapılan değerlendirme sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurulu'nun 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle

vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların yüzde 10'u nispetinde belirlenmiş olan sınırlamanın yüzde 1 olarak

yeniden belirlenmesine, sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında kullanılan vadeye göre

farklı dikkate alınma oranları uygulamasının kaldırılmasına, söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun

bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda kurumun yazılı

onayının alınmasına, diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."

Vadede TL satım

Açıklamada, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz

ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine 7 gün veya daha kısa süre kalan,

vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları

toplamının, en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10'unu geçemeyeceği, söz

konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon

işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem

tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla

dikkate alınacağı ve mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında

işlem yapılmayacağı yönünde kararın 18 Aralık 2019'da alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, benzer şekilde Kovid-19 salgınının yol açtığı finansal risk artışının ve

ekonomimize yönelik diğer risklerin yönetilmesi için atılan adımları ve alınan tedbirleri desteklemek açısından yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurulu'nun 12.04.2020 tarihli aynı kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle

vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal

özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde

vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1'i,

vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2'yi, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10'u

geçmemesine, her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce

bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda kurumun yazılı

onayının alınmasına, diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine

karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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