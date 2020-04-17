BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme
BDDK, bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabileceğini bildirdi.
17.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:03
BDDK, bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com