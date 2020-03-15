SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BDDK'dan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik - Ekonomi
Banka, Ekonomi

BDDK'dan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken...

15.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:30
BDDK'dan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrollerini düzenledi.

BDDK'nın Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'i 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar bankaların tabi olduğu Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ de yürürlükten kaldırılacak.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik; BDDK'nın bankalarda bilgi sistemlerinin denetim ve gözetim faaliyetleri ile edindiği tarihsel tecrübeler ile birlikte diğer kamu kurumlarından, bankalardan ve banka müşterilerinden gelen talepler, öneriler ve şikayetlerin değerlendirilmesi neticesinde bankaların halihazırda kullandığı çeşitli hizmet kanalları, bu hizmetlerin kullanımından kaynaklanan riskler, teknolojik altyapı, siber ve fiziksel güvenlik kontrolleri gibi bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine ilişkin politikalar, prosedürler, uygulamalar ve organizasyonel yapıların, teknolojik gelişmelere cevap verebilecek şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlandı.


Kişisel veriler ve hassas verilerin iletimi ve güvenliği hususunda yapılması gerekenler, bu verilerin sorgulanması ve yapılan sorgulamalara dair kayıtların saklanması ve yurt dışına aktarımlarının sınırlandırılması konusunda hükümler yönetmelikle belirlendi. Bankanın bilgi sistemleri elemanları olan bilgi varlıkları için hazırlanması gereken varlık envanteri ve veri envanteri, varlık ve verilerin güvenlik sınıfları ve erişim haklarının belirlenmesi ve varlık sınıflandırma kılavuzunun hazırlanması konusunda düzenleme yapıldı.

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak üzere yapılması gereken çalışmalar da düzenlendi

Bankaların, tebliğde de yer aldığı üzere, bilgi sistemleri sürekliliğinin sağlanması amacıyla birincil sistemleri ile veri ve sistem yedeklerinin bulunduğu ikincil sistemlerini yurt içinde konumlandırma zorunluluğu ile birlikte birincil sistemlerin tamamen devre dışı kaldığı felaket senaryolarında dahi en geç 24 saat içerisinde faaliyetlerin yeniden sürdürebilir olması gerektiği hususu yönetmelik kapsamında düzenlendi.

Kritik donanım ve sistemler için yedekli çalışma ya da hazırda bekleme düzenleri kurulması, ağ ve iletişim altyapısındaki kesintilere karşı uygun alternatif iletişim kanalları oluşturulması ve yedekleme planın yazılı hale getirilmesi konusunda hükümler belirlendi. Ayrıca, soruşturma veya kovuşturma yürüten adli mercilerden bankalara giden veri taleplerine cevap verilmesi hususunda talep edilen verilerin ilgili mercilere iletilmesi, yedeklerinin alınması ve saklanması hakkında düzenleme yapıldı.


Yönetmelik ile kritik altyapı sektörlerinden biri olan bankacılık sektöründe, siber olay yönetimi hususunda bankaların yapması gereken çalışmalar ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) aracılığıyla yerine getirmeleri gereken sorumlulukları ayrıntılı olarak açıklandı. Ayrıca, banka genelinde bilgi güvenliği farkındalığını artırmak üzere yapılması gereken çalışmalar da yönetmelik kapsamında düzenlendi.


Bankaların, iletişim ve altyapı teknolojilerinin gelişimiyle birlikte yaygınlaşan bulut hizmet modelinin avantajlarından yararlanırken, risklerinden kaçınmalarını sağlamak üzere özel ve topluluk bulut hizmeti kullanımına ilişkin düzenleme de yönetmelikte yer aldı. Kritik bilgi sistemleri ve güvenlik kapsamında yerli ürün ve hizmetlerin kullanımını teşvik eden ve finans sektörüne özel bulut altyapılarının oluşumu için sektörü teşvik edici hükümler yönetmeliğe eklendi.


İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, açık bankacılık servisleri ile ATM cihazları gibi müşterilerin, bankanın fiziksel şubelerine gitmeden uzaktan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri her türlü elektronik dağıtım kanalının oluşturduğu elektronik bankacılık hizmetleri yönetmelikte ayrı bir kısımda ele alındı. Bu hizmetler kapsamında, kimlik doğrulama ve işlem güvenliği, işlemlerin takibi, hizmet kalitesinin sağlanması ve müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin yapılması gerekenler ayrıntılı olarak açıklandı.

BDDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, yönetmelik ile internet bankacılığı, mobil bankacılık, açık bankacılık servisleri, bulut bilişim gibi yeni ortaya çıkan veya ciddi gelişmelerin yaşandığı alanlarda mevzuat gereksinimi karşılanmakla birlikte tebliğde hakkında hükümlerin yer aldığı hususlarda da daha kapsamlı düzenleme yapıldı. Bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetlerini güvenli ve kesintisiz olarak yürütmelerini sağlamaları için yönlendirilmeleri amaçlandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı Ekonomi
Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Ekonomi
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Ekonomi
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Ekonomi
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden köklü kulüp 3. Lig'e düştü Ekonomi
Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden köklü kulüp 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Ekonomi
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüsten 611 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu
Koronavirüsten 611 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Sadi Konuk Rita Wilson Aleyna Tilki
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Avrupa İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: BDDK'dan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 11:49:27. #1.15#