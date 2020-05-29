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BDDK'dan bankalara idari para cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

BDDK'dan bankalara idari para cezası
29.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:25

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları

tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin

olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi

gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Mayıs 2020 tarihli ve 9039

sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi

uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar

verilmiştir.

Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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