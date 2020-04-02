BDDK’dan bankacılık operasyonlarına kolaylık
BDDK, koronavirüs ile mücadele sürecinde bankalara operasyonel kolaylık sağlayacak kararlar aldı.
02.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:06
BDDK, koronavirüs ile mücadele sürecinde bankalara operasyonel kolaylık sağlayacak kararlar aldı.
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Kaynak: Dunya.com