BDDK'dan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin ölçümüne ilişkin yönetmelikte değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BDDK'dan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin ölçümüne ilişkin yönetmelikte değişiklik

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
BDDK'dan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin ölçümüne ilişkin yönetmelikte değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın söz konusu yönetmelikteki değişikliğine göre, yönetmeliğin tanımlar bölümünü içeren 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına "katılma hesabı"nı tanımlayan bent eklendi.

Aynı yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası şöyle değiştirildi:

"(1) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosu, faize duyarlı bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonların nakit akışları üzerinden Ek-1'de yer alan bildirim cetveline yerleştirilmesi sonrası elde edilen net pozisyon tutarlarının pozitif ve negatif standart şok uygulanması sonucu elde edilen iskonto oranları ile indirgenmiş tutarlarının, net pozisyon tutarlarının şok uygulanmamış iskonto oranları dikkate alınarak indirgenmesi neticesinde elde edilen tutarlardan farklarının vadeler ve para birimleri bazında toplamının özkaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanan rasyolardan banka için en büyük zararı oluşturan rasyodur. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca belirlenecek oranda dikkate alınır."

Yapılan değişiklikle söz konusu fıkraya, "Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca belirlenecek oranda dikkate alınır." kısmı eklenmiş oldu.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BDDK'dan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin ölçümüne ilişkin yönetmelikte değişiklik - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:18:30. #1.15#
title