BDDK'dan Anadolubank AŞ'ye izin
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BDDK'dan Anadolubank AŞ'ye izin

17.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:26
BDDK'dan Anadolubank AŞ'ye izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verildi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile Geçici 3'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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