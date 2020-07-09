BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL para cezası BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği, 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği, 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.07.2020 tarihli toplantısında alınan Kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA