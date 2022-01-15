BDDK, C Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BDDK, C Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti

BDDK, C Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), C Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etmeye karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), C Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etmeye karar verdi.

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, C Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

Boşanma davasında daha kusurlu bulunan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu

Boşanma davasında daha kusurlu bulunan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), C Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etmeye karar verdi.

title