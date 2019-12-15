BDDK: Bloomberg haberi yalan ve asılsız

15.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:07

Banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilere ilişkin yapılan haberi yalanlayan BDDK, "Asılsız habere ilişkin tüm yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır" açıklamasını yaptı.