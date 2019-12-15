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BDDK: Bloomberg haberi yalan ve asılsız

Banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilere ilişkin yapılan haberi yalanlayan BDDK, "Asılsız habere ilişkin tüm yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır" açıklamasını yaptı.

15.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:07
BDDK: Bloomberg haberi yalan ve asılsız

Banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilere ilişkin yapılan haberi yalanlayan BDDK, "Asılsız habere ilişkin tüm yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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