BDDK-Bireysel kredi vadeleri ve kart taksit sayısı azaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), "finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar" çerçevesinde, bireysel kredilerde vadeleri ve kredi kartı taksit sayılarını azalttı.