BDDK, Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verdi
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BDDK, Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verdi

15.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:04
BDDK, Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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