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BDDK, bazı harcamalarda kredi kartlarında taksit süresini düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü.

13.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:24
BDDK, bazı harcamalarda kredi kartlarında taksit süresini düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kredi

kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile

ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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