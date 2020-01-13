BDDK, bazı harcamalarda kredi kartlarında taksit süresini düşürdü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü.
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kredi
kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile
ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verildiği belirtildi.