BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya,... BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum.

BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum." Kaynak: AA