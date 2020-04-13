BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya,...
BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum.
13.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:54
BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum."
Kaynak: AA