BDDK Başkanı Duyurdu: Yerli Derecelendirme Kuruluşu Geliyor

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HOLDİNGLERİ ORTAK OLABİLİR"

"Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek" diyen Akben, "Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz" ifadesini kullandı.