BDDK Başkanı Akben: 2020 canlanma ve yükseliş dönemi olacak

03.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:32

BDDK Başkanı Akben, "2020'de yatırımların ve ihracatın artış gösterdiği, turizm başta olmak üzere hizmet sektöründeki olumlu gelişmelerin yaşandığı ve böylece istihdamın artış gösterdiği bir yıl olacağını bekliyoruz" dedi.