BDDK Başkanı Akben: 2020 canlanma ve yükseliş dönemi olacak
BDDK Başkanı Akben, "2020'de yatırımların ve ihracatın artış gösterdiği, turizm başta olmak üzere hizmet sektöründeki olumlu gelişmelerin yaşandığı ve böylece istihdamın artış gösterdiği bir yıl olacağını bekliyoruz" dedi.
03.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:32
BDDK Başkanı Akben, "2020'de yatırımların ve ihracatın artış gösterdiği, turizm başta olmak üzere hizmet sektöründeki olumlu gelişmelerin yaşandığı ve böylece istihdamın artış gösterdiği bir yıl olacağını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com