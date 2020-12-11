BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

11.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:42
BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklikle, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulünün hariç tutulması kaydıyla, bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da söz konusu yönetmeliğe dahil edildi.

Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda ise, "Pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak." ifadeleri yönetmeliğe eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Türkiye Varlık Fonu'ndan şans oyunları lisansı hizmet alım sürecine ilişkin açıklama Açıklaması
Türkiye Varlık Fonu'ndan şans oyunları lisansı hizmet alım sürecine ilişkin açıklama Açıklaması
Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu
Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cemal Hünal Gonca Vuslateri
Spor Samatta Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Kylian Mbappe
Tüm Haberler İlaç Pfizer Antalya Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:44:18. #1.15#
title