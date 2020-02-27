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BDDK: Bankalardaki mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, geçtiğimiz haftanın son işlem günü itibarıyla bankacılık sistemindeki toplam mevduat tutarının 2 trilyon 653,8 milyar TL'ye; toplam kredi tutarının ise 2 trilyon 719,5 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.

27.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:23
BDDK: Bankalardaki mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, geçtiğimiz haftanın son işlem günü itibarıyla bankacılık sistemindeki toplam mevduat tutarının 2 trilyon 653,8 milyar TL'ye; toplam kredi tutarının ise 2 trilyon 719,5 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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