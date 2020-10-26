BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasında güncelleme yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasında güncelleme yaptığını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasında güncelleme yaptığını duyurdu.

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına ilişkin kurul kararını internet sitesinde yayımladı. Daha önceki kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 1 Kasım 2020'den itibaren, yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları

1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi

tutarı nispetinde ve sendikasyon kredilerinin krediyi kullandıran bankanın

sendikasyondaki payı nispetinde

AR'ın pay kısmında yer verilen "krediler" kalemine, kullandırım anındaki orijinal

vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil edilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci