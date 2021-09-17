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BDDK açıkladı; Tüketici kredilerine düzenleme yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BDDK açıkladı; Tüketici kredilerine düzenleme yapıldı

Genel vade sınırının 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

Genel vade sınırının 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kredilere ilişkin yeni bir düzenleme geldi. Daha önce 36 ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya indi

Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya indi

 BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

 Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar

Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
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