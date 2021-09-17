BDDK, 50 bin liranın üzerindeki tüketici kredilerinde vadeyi 24 aya indirdi - Haberler Ekonomi
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BDDK, 50 bin liranın üzerindeki tüketici kredilerinde vadeyi 24 aya indirdi

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
BDDK, 50 bin liranın üzerindeki tüketici kredilerinde vadeyi 24 aya indirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Kurul dünkü toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği" uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi.

Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirildi.

Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi kararlaştırıldı.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya indi

Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya indi

 BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

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Haber: BDDK, 50 bin liranın üzerindeki tüketici kredilerinde vadeyi 24 aya indirdi - Haberler Ekonomi
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