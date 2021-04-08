BDDK, 35 tasarruf finansman şirketinin intibak başvurusunda bulunduğunu duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin BDDK'ya başvuru yapmalarının zorunlu olduğu ve başvuru yapmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğinin duyurulduğu aktarılan açıklamada, belirlenen başvuru süresinin dün sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketlerin, değerlendirme süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, intibak talebi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunanlar, sektörde faaliyetlerine devam edecek olup, intibak talebi reddedilen şirketler ise ret kararından itibaren faaliyetlerine devam edemeyecektir. Dolayısıyla bugün itibarıyla intibak başvurusunda bulunduğu ifade edilen şirketler haricinde, tasarruf finansman faaliyetinde bulunanlar veya alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda tasarruf finansman şirketi gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıran söz ve deyimleri kullananlar hakkında kurumumuz tarafından 'izinsiz faaliyette bulunmak' suçundan adli mercilere başvuruda bulunulacaktır."

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı hususu vatandaşların bilgisine sunuldu.

Öte yandan, BDDK tarafından ilan edilen listeye göre, dün itibarıyla 35 şirket intibak başvurusunda bulundu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.

BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle: