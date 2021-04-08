BDDK, 35 tasarruf finansman şirketinin intibak başvurusunda bulunduğunu duyurdu
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BDDK, 35 tasarruf finansman şirketinin intibak başvurusunda bulunduğunu duyurdu

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
BDDK, 35 tasarruf finansman şirketinin intibak başvurusunda bulunduğunu duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin BDDK'ya başvuru yapmalarının zorunlu olduğu ve başvuru yapmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğinin duyurulduğu aktarılan açıklamada, belirlenen başvuru süresinin dün sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketlerin, değerlendirme süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, intibak talebi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunanlar, sektörde faaliyetlerine devam edecek olup, intibak talebi reddedilen şirketler ise ret kararından itibaren faaliyetlerine devam edemeyecektir. Dolayısıyla bugün itibarıyla intibak başvurusunda bulunduğu ifade edilen şirketler haricinde, tasarruf finansman faaliyetinde bulunanlar veya alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda tasarruf finansman şirketi gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıran söz ve deyimleri kullananlar hakkında kurumumuz tarafından 'izinsiz faaliyette bulunmak' suçundan adli mercilere başvuruda bulunulacaktır."

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı hususu vatandaşların bilgisine sunuldu.

Öte yandan, BDDK tarafından ilan edilen listeye göre, dün itibarıyla 35 şirket intibak başvurusunda bulundu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.

BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle:

BAŞVURUDA BULUNAN ŞİRKETLERBAŞVURU

GEREKÇELERİ

1UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş.İNTİBAK
2FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.İNTİBAK
3EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
4KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
5MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
6KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
7BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş.İNTİBAK
8İMECE YATIRIM ORG. A.Ş.İNTİBAK
9YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.İNTİBAK
10FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
11FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş.İNTİBAK
12YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.İNTİBAK
13ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.İNTİBAK
14TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş.İNTİBAK
15İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
16GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
17HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
18İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.İNTİBAK
19DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.İNTİBAK
20NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK
21MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş.İNTİBAK
22SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.İNTİBAK
23DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş.İNTİBAK
24İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK

(Varlıkevim Gayrimenkul

A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

25VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
26İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.İNTİBAK

(İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

27PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR.

SAN. VE TİC. A.Ş.

28VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
29EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.
30BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK

(Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org.

Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı

altında birleşme suretiyle)

31ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.
32BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.İNTİBAK

(Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir

suretiyle)

33GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş.
34DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş.İNTİBAK

(Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San.

Tic. A.Ş. çatısı altında

birleşme suretiyle)

35GÜVENCE TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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