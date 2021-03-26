BDDK, 12 idari personel alacak
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BDDK, 12 idari personel alacak

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
BDDK, 12 idari personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 idari personel alımı yapacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 idari personel alımı yapacak.

Kurumun, personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre BDDK, kamu hizmetine ilk defa başlayacak adaylar arasından giriş sınavı sonuçları doğrultusunda 8 memur ve 4 mühendis alacak. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacak.

Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde "www.bddk.org.tr" internet adresinde bulunan "Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekiyor.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri, BDDK'nin internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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