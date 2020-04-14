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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

BCCT üyelerinden Covid-19 koşullarına uyumlu uygulamalar

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), çeşitli sektörlerdeki üye profili ile bir dizi uygulamalar düzenliyor.

14.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:21
BCCT üyelerinden Covid-19 koşullarına uyumlu uygulamalar

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), çeşitli sektörlerdeki üye profili ile bir dizi uygulamalar düzenliyor. Üyelerinin deneyimleri yardımıyla, işverenlerin sorumluluklarını izliyebilmeleri için ihtiyaç duyulacak bilgileri güncel olarak derliyor, düzenli online toplantılarla ve web sitesindeki haber akışıyla duyuruyor.

Hukuktan, denetime, perakende satıştan, üretime, taşımacılıktan bankacılığa kadar farklı alanlardaki şirketlerin, bu süreçte yaşadıkları gelişmeleri, hizmet önerilerini online platformunda kamuoyu ile paylaşıyor.

BCCT üyelerinin bu süreçte verdikleri özel hizmetlerden bir kaç örnek şöyle sıralanıyor;Hukuksal YaklaşımlarUluslararası hukuk firması Dentons, dünya çapında birçok ülkeyi kapsayan önemli bilgi kaynakları ile mücbir sebep, veri gizliliği, uzaktan çalışma kriterleri, Covid-19 işveren sorumlulukları gibi konularda online güncel bilgi merkezi ile destek veriyor. Bu bilgi merkezinde ücretsiz uzaktan çalışma danışmanlığı ve uzaktan etkili çalışma protokolleri hazırlamaya yardımcı olacak bilgilere ilişkin linkler de yer alıyor.Oluşturulan Mücbir Sebep Merkezi ile birçok kuruluşun, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve çözüm önerileri hakkında ülkeler genelinde geniş makale ve video paylaşım platformu sunuluyor. İşverenlerin mücbir sebepler ve pandemi hakkında istihdama yönelik çözüm önerileri listeleniyor.Veri Gizliliği Merkeziİşletmelerin Covid-19 ve veri koruma uygulamaları üzerindeki etkisiyle boğuştuğu şu günlerde, değişen düzenlemeler göz önünde bulundurularak müşterilerin birden fazla pazardaki yükümlülüklerine genel bir bakış sağlamaya yönelik online bilgi merkezi hizmeti de sunuluyor.Küresel salgının patlak vermesinden sonra, BCCT üyelerinden Deloitte ise özellikle Birleşik Krallık'taki fonlara ilişkin bilgi özetlerini güncel tuttuğu linklerde paylaşıyor.Diğer bir BCCT üyesi Gün+Partners hukuk şirketi, geliştirdiği Covid19 Hub ile çalışanları ve aileleri ile müşterilerinin salgınının yasal etkilerini anlamalarına yardımcı olmak ve Türkiye'deki işlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek için çalışıyor. Bu özel linklerde fikri haklardan, yasal yükümlülüklere, reklamlarda sağlıkla ilgili haklardan, virüsün sözleşmelere etkisine kadar pek çok farklı konuda güncel bilgiler yer alıyor.Moral & Partners Hukuk Bürosu bu kırılgan dönemde ulusal ve uluslararası müvekkillerine kesintisiz hukuki hizmetlerini sağlamayı, tüm ekibinin ve yakınlarının sağlığını korumayı ön planda tutarak uzaktan çalışma yöntemi ile sürdürüyor. 17.03.2020 itibariyle farklı departmanlardan 2 Ortak ve 8 Avukattan oluşan 10 kişilik Covid-19 Çalışma Grubu oluşturarak en güncel bilgiyi proaktif bir yaklaşımla teknolojik kanallar vasıtası ile paylaşıyor ve Covid-19'a özel hukuki stratejiler oluşturuyor. Şirket müvekkillerinin kriz yönetimi ve icra komitelerinde aktif görevler üstlenirken, Covid-19'un farklı sektörlere özellikle uyum, sözleşme yönetimi, istihdam, uyuşmazlık çözümleri alanlarında hukuki yansımalarını yönetiyor.BankacılıkKüresel boyutta yaşamı etkileyen salgın ile birlikte BCCT üyelerinden Yapı Kredi, hazırladığı ekonomi destek paketlerinin yanı sıra tüm iletişim kanallarından müşterilerine 'Evde Kal' çağrısı yapan bankanın yeni sistemi sayesinde Müşteri İletişim Merkezlerini kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşteriler ve sağlık çalışanları, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ulaşabiliyor. Bankanın 12 bini aşkın çalışanı evden hizmet veriyor.Zincir Marketler

Diğer bir BCCT üyesi olan Koçtaş, Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan olağanüstü durumda tüm mağazalarını geçici süreyle satışa kapatarak, hizmetine koctas.com.tr olarak hizmet ediyor. Depo faaliyetlerini de minimuma indirerek çeşitli gerekliliklerle görevine devam eden çalışanları için de otoriteler tarafından tavsiye edilen tüm önlemleri alıyor.


Kaynak: DHA

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