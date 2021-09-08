BBVA, sürdürülebilir finansman için ayırdığı kaynağı 200 milyar avroya çıkardı
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BBVA, sürdürülebilir finansman için ayırdığı kaynağı 200 milyar avroya çıkardı

BBVA, sürdürülebilir finansman için ayırdığı kaynağı 200 milyar avroya çıkardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA'nın ana hissedarı BBVA, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasını desteklemek üzere, Paris Anlaşması'yla uyumlu iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi için ilk başta açıkladığı hedefi 2 katına çıkardı.

Garanti BBVA'nın ana hissedarı BBVA, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasını desteklemek üzere, Paris Anlaşması'yla uyumlu iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi için ilk başta açıkladığı hedefi 2 katına çıkardı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 100 milyar avro ayıran BBVA, 2025 Taahhüdü kapsamında toplam 200 milyar avro finansman sağlayacak. Bu kapsamda BBVA, 30 Haziran 2021'e kadar 67 milyar avro sürdürülebilir finansman sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, şunları kaydetti:

"BBVA olarak 'çağın olanaklarını herkese sunma' amacımıza uygun olarak, iklim değişikliğine karşı ortak küresel çabaya katkıda bulunmak ve herkesin büyüme sürecine dahil olduğu ve elde edilen faydayı paylaştığı kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek istiyoruz. Sürdürülebilirlik, BBVA için stratejik bir önceliktir. İklim değişikliği ve eşitsizliğe karşı mücadele etmek hepimizi yakından ilgilendiren ve hızla ele alınması gereken konuların başında geliyor. Müşterilerimizin daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişine yardımcı olmayı da büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle daha ileri gitmek için sürdürülebilirlik taahhüdümüzü iki katına çıkararak daha iddialı olmamız gerektiğine inandık. Mevcut taahhüdümüzü iki katına çıkararak sürdürülebilir projeler için 2025 yılına kadar sağlayacağımız 200 milyar avro finansmanla bu alanda dünyanın önde gelen bankalarından biri olacağız."

Verilen bilgiye göre, BBVA Grubu bünyesinde yer alan Garanti BBVA da bu taahhüde iklim değişikliğiyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme konusundaki öncü uygulamalarıyla katkıda bulunuyor. Yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerine destek vermeye devam eden Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye 2021 yılında en az 5 milyar TL, 2025 yılına kadar da BBVA grubunun gelişimine paralel artan miktarlarda finansman sağlamayı taahhüt ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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BBVA, sürdürülebilir finansman için ayırdığı kaynağı 200 milyar avroya çıkardı - Haberler Ekonomi
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