Bbva Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'na Başvurular Başladı

Garanti Bankası'nın global bir program olarak dünyanın farklı ülkelerinde sürdürülen ve geçen yıl Türkiye'de de hayata geçirilen BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'na başvurular başladı.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, sosyal fayda alanına özel olarak tasarlanan tek girişimcilik programı olan BBVA Momentum, sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek sosyal etki yaratmayı amaçlayan girişimcilere pek çok fırsat sunmayı hedefliyor.

İşlerini bir sonraki aşamaya taşımak isteyen girişimcilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen destek programı, Türkiye'de sosyal girişimcilik alanına özel olarak tasarlanan ve bir finans kurumu tarafından desteklenen tek girişimcilik programı olmasıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye, ABD, Meksika ve Kolombiya'da eş zamanlı olarak gerçekleşecek program, sosyal girişimcilere beş alanda çeşitli destek ve fırsatlar sunacak. Sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten, bu alanda fayda yaratmayı hedefleyen, yüksek etkiye sahip sosyal girişimcilere fırsatlar sunmayı amaçlayan Garanti Bankası, bu amaçla destek verdiği BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'nı Impact Hub Istanbul ile beraber yürütecek.

"Girişimcilik konusu stratejik önceliklerimiz arasında"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, girişimcilik konusunun stratejik öncelikleri arasında yer aldığını ve bugüne kadar girişimcilik alanında pek çok çalışmaya imza attıklarını belirterek, BBVA Momentum programı ile bu desteği sosyal girişimcilik alanına da taşıyarak Türkiye'de sosyal fayda yaratmaya odaklanan girişimlere destek veren bir programı uyguladıklarını anlattı.

Onaran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu programla, Türkiye'den genç sosyal girişimcilerimiz, dünyanın önde gelen işletme okullarından biri olan İspanya'daki IE Business School'dan eğitim fırsatları yanında, yetkin mentörlerle iş planlarını çalışma fırsatı bulacak. Sosyal girişimlerimiz için programın diğer önemli avantajlarından biri de hem Garanti Bankası hem de BBVA'nın Türkiye ve dünyada sahip olduğu geniş müşteri ve yatırımcı ağından da yararlanabilecek olmaları. Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkı yapacak, sosyal odaklı girişimlerin aradıkları desteği onlara sunan banka olmaktan gurur duyuyoruz."

Son başvuru tarihi 20 Mayıs

Programa başvuranlar arasından seçilecek girişimlere, beş ay boyunca online ve sınıf içi eğitimler verilecek. Finans, iletişim, strateji, iş modelleri, sürdürülebilirlik ve teknoloji gibi alanlarda verilecek eğitimlerin online kısmı dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından, İspanyol yönetim bilimleri okulu IE Business School tarafından sağlanırken, sınıf içi eğitimler ise Impact Hub Istanbul tarafından verilecek. Stratejik mentor programı ile girişimler, alanında uzman kişilerin yanında, Garanti Bankası ve BBVA'dan kurum içi iş mentorlüğü desteği de alabilecek.

Girişimciler ayrıca, Garanti Bankası ve BBVA'nın geniş müşteri ve yatırımcı ağından faydalanarak güçlü networking fırsatını da yakalayacak. Bu sayede sosyal girişimlerin Türkiye'nin yanı sıra dünyadan da destek bulması sağlanacak. Sosyal girişimcilerin bilinirliğine ve gelişimine de destek verilecek program kapsamında, girişimler iş birliği imkanları da bulurken, program ayrıca girişimlerin finansmana erişimini de kolaylaştıracak.

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nda yer almak isteyen sosyal girişimciler, 20 Mayıs'a kadar www.garanti.com.tr/kobi adresinden başvuruda bulunabilecek. Üç aşamalı değerlendirme süreci sonrasında programa katılmaya hak kazanan sosyal girişimciler 4 Haziran'da belirlenecek.