BBVA CEO'su Onur Genç: "Türkiye'de hisse alım teklifinin onay süreci sorunsuz ilerliyor"

İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, kasım ayında açıkladıkları Garanti BBVA'daki hisse alım teklifinin onay sürecinin sorunsuz ilerlediğini söyledi.

Onur Genç, BBVA'nın 2021 yılı değerlendirmesi için düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kasım ayında duyurduğumuz gibi, Türkiye'deki işlerin gelişiminden çok memnunuz. Garanti'nin yüzde 49,85'lik hissesine sahibiz ve yüzde 0,15'lik ek hisseyle yüzde 50 eşiğini aşarak, gelecekte daha fazla opsiyona ve esnekliğe sahip olmayı, başka teklif yapmadan daha fazla hisse satın alabilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Genç, " Türkiye'de hisse alım teklifinin onay süreci sorunsuz ilerliyor. Türkiye bize hala cazip pazar gözüküyor ve sonuç ne olursa olsun mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Türkiye'de ocak ayı yıllık enflasyonun yüzde 48,69 olarak açıklanmasının "öngörülen ve kimseyi şaşırtmayan bir rakam olduğunu" ifade eden Genç, "Çalışma merkezi ekibimiz önümüzdeki çeyrekte enflasyonu gözlemlemeye devam edecek. Enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor ve 2022 güvenli bir zemin." değerlendirmesinde bulundu.