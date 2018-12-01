Bbp, Yerel Seçim Çalışmalarına Sivas'tan Başladı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için çalışmalara Sivas'tan başladı. Sivas adayı olarak eski belediye başkanı Doğan Ürgüp'ü açıklayan Destici, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini söyledi.

Kara yolu ile Sivas'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parti binası önünde yapılan aday tanıtım toplantısına katıldı. Sivas Belediye Başkan Adayı olarak belirledikleri Doğan Ürgüp'ün kentte daha önce belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Destici, "Bugün burada adayımızı sizinle tanıştırmak, bütün Sivas'a ve Türkiye'ye ilan etmek için sizlerle birlikteyiz. Adayımızı tanıtırken fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü siz kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın 2009'da size emanetiydi ve siz o emanete 2009'da sahip çıktınız. ve o da 5 yıl boyunca Sivas'a ve sizin emanetinize sahip çıktı ve hiçbir söz getirmedi ve 5 yıl boyunca Sivas'ta adil bir belediye yönetimi yapıldı ve belki de Sivas'ın o güne kadar görmediği pek çok hizmetle de Sivasımız tanıştı. 2014 yılında bir ara verildi ve ben inanıyorum ki bu Sivasımız için de bir eksiklik, bir noksanlık ve bir kayıp oldu. Biz hem kaldığımız yerden devam etme ve hem de yarım kalan projeleri devam ettirme, tamamlama ve Sivas'a, Sivaslıya sonuna kadar hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir kardeşimizi, bir dava arkadaşımızı, bir ağabeyimizi, bir mesai arkadaşımızı ve en önemlisi rahmetli Genel Başkanımızın dava arkadaşı, iş arkadaşı ve ortaklığını yapmış bir değeri bugün tekrar Sivas'ımızın belediye başkanı adayı olarak sizlerle buluşturacağız" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK'

24 Haziran seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde yerel seçimler var ve dolayısıyla da Cumhur İttifakı'mız elbette ki devam ediyor. Yerel seçimlerle ilgili ittifak konusunda da hem iktidar partisinin hem ana muhalefet partisinin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem diğer siyasi partilerin görüşmeleri ve çalışmaları var. Elbetteki biz de seçimlere giren, katılma hakkı kazanmış ve çok tecrübeli bir siyasi parti olarak bunun dışında kalmamız beklenemez. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bir süreçtir bu ama bizim önceliğimiz bir kere daha ifade ediyorum; devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbalidir. Cumhur İttifakı'mız da bununla ilgili kurulmuştur ve dolayısıyla bu tehdit ve tehlikeler ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir. ve sadece bunu 24 Haziran seçimlerine ya da yerel seçimlere indirgemek, sadece oralarla değerlendirmek doğru değildir. İki parti seçim ittifakı yapabilir, el ele üç parti de yapabilir. Bir başka iki parti yapabilir, bir başka üç parti yapabilir ama Cumhur İttifakı bunların tamamen üstünde olan ve bir kere daha altını çizerek söylüyorum; devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek kurulmuş bir ittifaktır ve devam edecektir."

Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp ise kente hizmet etmek için yeniden göreve talip olduğunu söyledi. - Sivas