BBP Suşehri İlçe Başkanı Tokgöz, Güven Tazeledi

BBP Suşehri İlçe Başkanı İsmail Hakkı Tokgöz, yeniden bu göreve seçildi.



BBP Suşehri İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, divan başkanlığını yürüttüğü kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, BBP'nun kurucusu merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadet şerbeti içen yol arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.



Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp de BBP'nin 25 yıldır şahsi menfaat uğruna değil, memleket menfaati uğruna yolla devam ettiğini kaydetti.



Kongrede tek listeyle yapılan oylama sonucunda Tokgöz, yeniden başkanlığa seçildi.



Tokgöz, yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerine bıraktığı emaneti sonuna kadar yaşatacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bizler davamızdan asla ve asla ayrılmayacağız. BBP bizler için sadece siyasi parti değil, Merhum Genel Başkanımız Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Bu sebeple bizler birlik olacağız, ayrıştırıcı değil, beraber olacağız. Türk İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar, ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek çünkü bu millet asil bir millettir. Bizler bir olduğumuz müddetçe, kimseler bizi yıkamayacaktır."