BBP Sivas Merkez İlçe Başkanının Evi Kurşunlandı

Sivas'ta seçime iki gün kala BBP Merkez İlçe Başkanının evine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açılması, provokasyon girişimi olarak değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece meydana geldi. Gece geç saatlerde BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan evinin yakınlarında silah sesi duyuldu. Olay gerçekleştiğinde Çoban ve ailesi evde bulunmuyordu. Sabah saatlerinde evinin camına ve duvarlarına kurşun isabet ettiğini fark eden Çoban, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede evin pencere camına ve duvarına dört kurşun isabet ettiği tespit edildi. Cama isabet eden kurşun evin içerisine girip oda duvarına saplandı.

"Bizi bu yoldan kimse döndüremez"

Çoban yaptığı açıklamada, "Yapılan bu olayla ilgili herhangi bir şey söyleyemiyorum. Böyle bir eylemin gerçekleşmesine neden olacak hiçbir husumetim yok. Gece saat 23-24 sıralarında kardeşim silah seslerini duyup dışarı çıkmış. Karşıdan bir aracın uzaklaştığını fark etmiş. Biz bu bilgileri memur arkadaşlarımız ile paylaştık. Konu hakkında başka bir bilgimiz yok. Kasıt olup olmadığını bilemiyorum. Ancak ben BBP Merkez İlçe Başkanıyım. Eğer siyasi kimliğimden dolayı, caydırma amaçlı böyle bir eylem gerçekleştirilmiş ise şunun bilinmesini isterim. Ben rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun açtığı bu yolda giden bir Alperen'im. Biz bu yolda ya ölürüz ya devam ederiz. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerine basarak yürümeye devam edeceğiz. Dört değil 14 kurşun atsalar da bizi yolumuzdan kimse döndüremez" dedi.

"Azdan az çoktan çok gider"

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ise yaptığı açıklamada, "Biz BBP ve Alperenler olarak hep şunu söyledik. Bu seçimler kavga aracı olmasın. Sel gider kumu kalır. Hepimiz akraba ve dostuz. İlçe başkanımız ve biraderinin yaşadığı evlere saldırı yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Bir seçim arifesi karanlık gözlerden bakan, ülkemizi karıştırmak isteyen güçler olabilir. Emniyetimiz durumu her boyutu ile değerlendiriyor. Başsavcımızdan ve emniyet müdüründen bu konunun sonuna kadar araştırılmasını isteyeceğiz. Eğer birileri bizi yolumuzdan döndürmek için bize gözdağı vermek istiyorsa biz buradayız. Azdan az çoktan çok gider" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİVAS